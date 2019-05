En medio de una entrevista con ‘Un nuevo día’, el mexicano aseguró que después de que le puso fin a su relación con Frida Sofía, hija de la cantante, se enteró que la joven estaba esperando un hijo suyo.

La polémica empezó cuando en medio del programa mostraron una imagen de una prueba de embarazo positiva, que según el modelo no debería ser pública, pues los únicos que tenían acceso a esta eran él y Frida.

“Frida estuvo embarazada. Me llamó y me lo dijo. Yo estaba de vacaciones. En ese tiempo yo y Frida ya no seguíamos juntos. Es una foto que yo y Frida solamente la teníamos. […] Yo la busqué. Error no fue. Yo lo quería (a su hijo), claro que lo quería”, explicó.