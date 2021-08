Frank Martínez se presentó en ‘Masterchef‘ como “un famoso de Itagüí”, pero la verdad es que antes de salir en el programa de RCN ya era tan conocido que hasta James Rodríguez lo invitó a su casa y conoció de cerca al entorno del futbolista y hasta lo buena persona que es.

Lee También

“Vive conmigo de cerca para que hables de mí”, dijo recientemente James durante una transmisión en Twitch y una persona que sabe realmente lo que es estar con él, al menos por unas horas, es Frank Martínez.

En una charla con Pulzo, el comediante antioqueño recordó que él vivió “el sueño de todo fletero”: ir a la casa de James Rodríguez. El hecho sucedió hace unos años, cuando el cucuteño jugaba para el Bayern Múnich y viajó a Colombia para unas vacaciones.

Un amigo de James le había escrito a Frank para que compartieran en la casa que tiene el futbolista en Antioquia y hasta allá llegó ‘el Flaco’ con sus amigos de ‘Monólogo sin propina’.

“Fue brutal. Fue super bien, normal, hablaba de temas que eran para los dos. La única diferencia es la cuenta, pero había mucho en común, entonces fue muy bacano“, contó Martínez.

(Vea acá: Diego Camargo se ganó un apodo por estarle ayudando a Frank en el balcón de ‘Masterchef’)

Hubo un segundo encuentro en el que James llegó con regalos para los tres comediantes de Monólogos sin propina, aunque Frank, que sueña con el premio de ‘Masterchef, fue el que terminó con el mejor de todos los presentes.

“Cuando lo conocí olía muy bueno y yo le mamé mucho gallo con eso entonces él me dijo que me la iba a regalar. Jamás dimensioné que fuera tan caro. Me entregó la loción y era un tarrito muy pequeño. En ese momento millón ochocientos mil pesos colombianos”, recordó James.