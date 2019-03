View this post on Instagram

Encantado de presentar el resultado del trabajo de hoy, con esta mamacita @daniela_ospina5 🦉💜 #makeupartist @botero_laura . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ www.aphemina.com. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #passionvibe #colombian #danielaospina #aphemina