“A Salomé le hace falta una faja, está cuadradita 😂😂 Lindas”, escribió la mujer en las fotografías que subió la modelo Daniela Ospina, mamá de la menor, a Instagram.

En pocos minutos, decenas de fans de Daniela empezaron a llenar a la usuaria de comentarios en los que le cuestionaban su afirmación.

“Es una niña, cómo le dice eso. Póngase la faja en la cabeza a ver si piensa”, “no acostumbro a comentar ninguna publicación, pero esta me sacó de onda… Solo critican y critican. Por qué no se pone la faja usted, señora; déjela en paz, es una niña que vive su vida y come sanamente”, y “qué comentario tan fuera de lugar, es solo una niña de cinco años, por Dios, qué corazón tan negro. Dios te perdone al estar criticando a una niña tan inocente”, fueron algunas de las reacciones.

Antes eso, la mujer aseguró que todo había sido en broma: “No te infartes, fue un chiste OMG [Oh, my God]”, dijo, y desató más incomodidad de la gente.

“Pero un chiste de mal gusto, ¡es una niña!”, le respondió uno de los críticos y, por eso, la mujer, se disculpó y reconoció que su comentario, que creyó que era jocoso, “estuvo mal”.

Aquí las instantáneas que generaron la controversia, y luego lo dicho por la usuaria y las palabras en contra que recibió.

Aun así, ese no fue el único mensaje que sacó de casillas a la fanaticada de Daniela, otra mujer también aseguró, en mala onda, que las vacaciones que ella y su hija están tomando en el crucero de Disney las pagó su exesposo y papá de Salomé, el futbolista James Rodríguez.

Esa segunda mujer también habría dicho algo sobre el aspecto físico de la famosa y sobre un embarazo, pues aunque sus comentarios ya no aparecen en la red social, los seguidores de Daniela la cuestionan por eso.

De ahí que no solo los fans de la modelo le contestaron, sino que la misma Daniela le expresó: “Pobre tu chiquita con esa mamá tan venenosa. Que Dios obre en tu corazón y te ayude a sanarlo”, como se puede leer a continuación: