Hola!! Los he estado leyendo en el post de mis grados y la verdad me he quedado perpleja. La gente aún no comprende que el dinero no hace a las personas y que las oportunidades no son directamente proporcionales al dinero… Las oportunidades se buscan, se toman, se atesoran, se trabajan, se esculpen y luego… toma… es una realidad. No me preocupa que la gente no se alegre por que me he graduado, por qué realmente para ustedes no significa nada y ha sido un error querer trasmitirles mi nivel de felicidad de sentirme médica. No soy la mejor de mi clase, no tengo un IQ superior al resto, no soy una chica pródiga pero me sobran ganas… Yo soy de las que estudia cada mañana y cada noche, de las que no duerme, de las que buscan los niños con un IQ superior para nutrirse… No la he tenido fácil, vengo de una universidad privada con una trayectoria impresionante y con unos médicos exquisitos… No es fácil ser un médico CES aunque todos desmeríten la privada… La verdad me imagino que tanto de una pública como una privada se gradúan personas con ganas de ayudar al mundo, ser médico no es algo de ego, ni de dinero, ni de avaricia… Ser médico es filantropía, es ganas de dar la vida por otros… ¡Literalmente la vida! , pero ustedes no comprenden eso. Mi felicidad no es por graduarme, mi felicidad es por decir que soy Médica y que estoy lista para darlo todo por ustedes; pero en su mentalidad solo hay dinero, farandula y cosas que la sociedad ha vuelto viral. Los invito a mirar más allá. Yo no estudie 6 años para mi o para mi familia… Lo hice para su madre,hermano, hijo enfermo… Lo hice para acompañarlos en el dolor, lo hice para que con lo que tengo en la cabeza podamos curar dolencias físicas y mentales… Me pone muy triste ver esos cerebritos básicos pensando en la pública o en la privada, en el dinero, en el estrato 1 o 6… en Medicina nada se trata de eso… Esto es amor por la ciencia y por la humanidad es su nivel más excelso. Buenos días mis florecitas rockeras🌻