View this post on Instagram

El sábado pasado fue muy importante para la familia Vasco González. Pedro cumplió 3 años!!! Y por si fuera poco, tuvo la clausura de su jardín y grado del mismo. Así es, en escasos tres meses, este pequeño gran hombre emprenderá una nueva etapa en su vida, la del “colegio grande”! y yo todavía necesito pellizcarme para entender que todo esto que sucede a la velocidad de la luz, es nuestra vida. Hoy quiero compartirles algunos momentos de este lindo día que estará por siempre en nuestros corazones. (Gracias @colorhunt por acompañarnos y capturar de manera tan amorosa todo! 📸 A @mimetipasteleria por hacerle a Pedro la torta de sus sueños 🎂 y a @andres_c_de_res por hacernos sentir como en casa y sobre todo por traer a Spiderman a la fiesta de Pedro! 🕷😝😋) #PedroMiHermoso #los3añosDePedro