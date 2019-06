View this post on Instagram

Haciendo foticos para mi nueva colección junto a @girlactik que emoción tan grande. Un sueño 😱😍 hace un año salimos con Shasha y gracias a Dios fue un exito… Seguimos por más 🙏🏼❤️ – @makeupbynkc – @_savs.makeup – @girlactik – @Ianjacobphotography Aquí les muestro uno de los nuevos colores ❤️ Preocúpate por tus sueños y por hacer las cosas que realmente les gusta, es la mejor terapia para todo! TUYA 😛