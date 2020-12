green

Los famosos colombianos compartieron con sus seguidores fotos de cómo vivieron esta particular Navidad junto a sus seres queridos. Las imágenes confirmaron que no convocaron a demasiados familiares para pasar esta fecha especial, siguiendo las recomendaciones de las autoridades que piden a los colombianos que por esta época no se lleven a cabo reuniones multitudinarias para evitar la propagación de coronavirus.

Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, Melina Ramírez, Daniella Álvarez y muchos otros personajes del entretenimiento nacional se reportaron desde sus cuentas de Instagram en la noche del 24 de diciembre.

El común denominador en sus mensajes navideños fue que se mostraron agradecidos por el hecho de compartir con sus familiares esta fecha especial y les enviaron buenos deseos a sus seguidores. Teniendo en cuenta lo duro que ha sido el 2020 para millones de familias, ellos se mostraron satisfechos por la posibilidad de celebrar esta fecha sin complicación alguna.

A continuación, las postales navideñas de varios de los famosos colombianos que no dejaron pasar la oportunidad para compartir en las redes sociales la felicidad que los embargó al estar acompañados de los suyos:

