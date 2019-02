View this post on Instagram

Quién más llega a la casa y lo primero q hace es quitarse el maquillaje🙋‍♀️ y q vivan las ojeras y una q otra peca! Y clarooooo q viva el maquillaje😂😁 si quiera 😜 yo lo amoooooo jajaja! Somos dos con y sin maquillaje😏 #sinfiltros