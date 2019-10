View this post on Instagram

Hija mía: eres un ser deseado y amado. Prometo impulsarte para cumplir tu misión en esta vida. Prometo recodarte cada vez que necesites quien eres en realidad más allá de lo que veas en el espejo, un SER radiante, luminoso y amoroso con todo el potencial por despertar y con la única responsabilidad de SER FELIZ… es lo único que deseo para ti, que seas feliz, a tu manera y cumpliendo tus propios sueños. También prometo estar a tu lado para darte la mano cuando lo necesites pero dejándote caminar a tu ritmo y escogiendo tú el camino. Corre, vuela que te estaré mirando feliz por tus logros. Pd: (mi decreto mágico para decir a nuestros hijos y decírnoslo a nosotros mismos) Te amo, te cuido, te protejo, te guío y te acompaño. Te trato con cariño y ternura. Te permito avanzar y progresar. Te permito ser feliz. Te doy y facilito todo lo que necesites. Eres lo más importante para mi. Te mereces lo mejor del universo. 💖