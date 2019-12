View this post on Instagram

Cuando le preguntamos dónde está #samuel ? Responde levantándome la blusa y metiéndome el dedo en mi ombligo, es una situación muy chistosa 😂🤣🤣 él sabe que ahí está su hermanito. Ayer tratando de sacar cada foto era una sola risa 😂 de todos, nos divertimos como niños en el #babyshower organizado por @tataparty3 que con cada detalle me llenaron de ternura y tuvimos el honor de contar con @alohadecoraciones una paella deliciosa de @paellascasadelrey @maro_celebraciones @funnyfoodbogota @ruashcreative y los regalos de nuestros amigos @bebepoliglota @bdbbcolombia @alohababy.col @littletots.col @hidrobaby_spa @estefigomez11 @chiquimoon @carosepulvedaf @cesaraasesor @natycfit @marcealvarezv @marlongsossa @dionisbarrios @kenyelopezh @ferneyartun los amamos con todo nuestro ❤️ gracias por venir siempre a nuestras vidas 😍ustedes son nuestro mejor regalo de Dios 🙏 #graciasportusbendiciones #padrecelestial.