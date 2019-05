View this post on Instagram

Cómo toda mujer nacida en Colombia he tenido que enfrentar a los estigmas de belleza impuestos y exigidos por personas que de bellas tienen muy poco o que se han fabricado a la fuerza. Durante 10 años de mi vida tuve sobrepeso y los médicos no encontraban la causa. Cuando logramos hacer click y encontrar la falla, mi cuerpo fue el mismo de antes. Descubrí que ninguno de los que me criticaba por esos kilos de más, hoy que no los tengo, me ayuda a pagar la casa o el carro. Un día hice una auto llamada a la valentía y entendí que a la única que debo agradar es a mí misma. Con 12 kilos de sobrepeso gane 14 premios, tuve 3 programas de tv, 1 de radio, presente noticias, me casé, me separé, sin sobrepeso tengo 2 programas de tv, una escuela, 2 perros y un novio. Lo que quiero decir es que no soy mejor ni peor por ser flaca o gorda, simplemente soy yo! Una mujer de carne y hueso, que si no trabaja no tiene con qué vivir. La invitación es para seamos como queremos ser y a quienes nos critiquen pues solo le preguntamos: tus críticas me ayudan a pagar la luz o el mercado?? Vivan y dejen vivir!!!! @latiendadediva