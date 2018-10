View this post on Instagram

Los que me conocen saben que siempre dije que nunca me casaría y que nunca tendría hijos. Fue una frase que repetí tantas veces que ya ninguno de los de mi entorno esperaba que cambiara de idea. Hace unos años empecé un camino de Sanación, de reconciliación con Dios, de reconocimiento y re-enamoramiento de mi lado femenino. Todo esto me hizo entender, poco a poco, el gran miedo que se escondía debajo de esas capas que usaba como protección. Redescubrime como mujer fue doloroso, y al mismo tiempo maravilloso. A veces, dejamos que ese lado masculino, que todas tenemos, nos gane (así como ellos tienen un lado femenino) . Todo es un balance, Se puede aprender a manejar y conocer lados de ti, que no conocías, mundos totalmente nuevos. Creo que la vida esta hecha para que vivamos nuestras diferentes etapas al máximo. Que si nos quedamos anclados a lo mismo, entonces crecer se vuelve muy difícil. La vida es muy corta, como para no saborear nuestros diferentes estados. En este punto me encontraba cuándo llegó a mi el hombre que se convertiría en el gran amor de mi vida. Al que con solo mirar supe que sería mi esposo, y además un maravilloso padre, si Dios nos permitía esa bendición. Entonces, el miedo se transformó en paz, en aceptación , en amor puro. No fue fácil, no fue un camino sencillo (ni lo sigue siendo). Cuándo decides caminar de la mano de Dios, de verdad es cuándo aparecen las pruebas más difíciles. Sin embargo abordas todo de una manera diferente. Hoy soy una mujer nueva, una mujer que todos los dias le da las gracias a esa “Angie” del pasado, por haberle enseñado tanto. Hoy respiró tranquilidad. Y con estos cambios llegó este capítulo de mi vida, lo que nunca pensé que pasaría: Mi embarazo. Quise guardarlo para nosotros los primeros meses, mientras entendía cada cambio, que empezaba a tener mi cuerpo, mi mente y sobre todo mi espíritu. Un viaje que empezamos a vivir hace 5 meses y en el que me siento nuevamente…como una niña, maravillada y un poco asustada pero llena, absolutamente, llena de amor. No puedo ni siquiera escribir lo que esto ha significado para mi, para nuestra familia… (Sigue en los comments ⬇️)…#eldiariodeunamadrequenoqueriahijos