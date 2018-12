La influencer asegura que se operó los senos hace cinco años e incluso que esa es la única cirugía estética a la que se ha sometido, pues desmiente tener otras que le han adjudicado como la del abdomen, la de quitarse unas costillas y la bichectomía.

Según la famosa, se hizo la intervención por un problema de amor propio que parece haber superado.

“Realmente no era que fuera plana, plana. Tenía unas ‘boobbies’ muy lindas, pero por cosas de la vida, porque tenía la autoestima bajita, porque creía que poniéndome ‘boobbies’ se me iba a subir la autoestima y me iba a sentir más segura de mí misma, pues realmente no es que haya cambiado mucho la cosa, pero bueno, ¡ahí voy!”, explicó, y enseguida mostró la imagen de cuando no tenía los senos operados (minuto 1:30 del video que Tuti compartió en YouTube).

Tras eso, además, confesó que está pensando en quitarse las prótesis “para no sentir nada extraño” en su cuerpo. “Nada más lindo que alguien que tenga ‘boobbies’ naturales, se ve elegante, clasudita, superlinda, pero bueno, son cosas que pasan”, puntualizó.