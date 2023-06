Por medio de redes sociales es que algunos usuarios comenzaron a confirmar que Gerard Piqué, el exfutbolista y expareja de la cantante Shakira, se encuentra en México, un hecho interesante debido a sus últimos comentarios y a la polémica que gira en torno a él.

(Vea también: Shakira tildó de “turbulenta” su relación con Piqué y dijo por qué eran “agua y aceite”)

Fue por medio de Twitter que alguien publicó una foto donde se puede apreciar la silueta de Piqué, en dicha imagen no ve a la cámara fijamente, pero el parecido es increíble. El también empresario, se encontraría paseando por las calles de la Ciudad de México en algún tipo de viaje de negocios o simplemente cumpliendo con algún pendiente, la foto fue tomada en restaurante Salazar.

De momento, Piqué no ha confirmado nada de su visita en nuestro país, algo que tampoco está muy acostumbrado a hacer para ser honestos y es que a Piqué se le ve poco luego de que se hiciera público el escándalo de su separación de Shakira por él, tener de amante a su actual pareja Clara Chía.

Shakira no se guardaría ningún tipo de sentimiento y a lo largo de varias canciones, ha podido expresar lo vivido y lo sentido por los actos de expareja, siendo la colaboración que tiene al lado de Bizarrap, la que más ruido ha hecho y la que tiene una crítica directa a su expareja.

Piqué luego de que Shakira soltara estas canciones, hizo un comentario desafortunado hacia la comunidad latina de su expareja, hecho que también hizo que se ganara el rechazo de muchos internautas.

Yo te puedo poner un ejemplo, mi expareja, que es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es ‘fan’ de ella… Barbaridades. No me importa nada, de verdad. cero.