Y se llegó el gran día, el gran encuentro! papá, mamá y los dos hermanos conociéndose por primera vez, momentos de dicha y plenitud máxima, verme como madre de este par me llena cada rincón, verlos a ellos interactuar y comenzar a tejer una relación que los va a acompañar para toda la vida es muy conmovedor, con las hormonas del amor a todo dar me siento feliz, agradecida y disfrutando cada segundo porque si algo me ha mostrado Valentin es que el tiempo corre y que quiero momificar cada instante con ellos para que no se me olvide nunca. Gracias a la vida por esta oportunidad, pronto llegará el cansancio extremo y las crisis y acá estaremos en equipo aprendiendo de ellas. @varielsanchez hasta el infinito y más allá, Ramón de mi corazón me tienes derretida de amor y Valentin el otro pedazo de mi corazón. Gracias, gracias, gracias! Y empieza un nuevo capítulo para esta #familiareal