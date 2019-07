View this post on Instagram

Este SÚPER HÉROE ha escuchado a Dios, por eso su nombre es SAMUEL. Hace ocho años llegó para enseñarnos el AMOR VERDADERO Y MÁS PURO. Con su luz iluminó nuestro días y nos dio un toque infalible al corazón. TE AMO MI AMOR! CELEBRO TU VIDA, EL NIÑO QUE ERES!! El que disfruta haciendo hamburguesas y enseñándonos recetas de ternura y dulzura #Ladichadesermamá Gracias a estos abuelos cómplices por estar siempre a nuestro lado