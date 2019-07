View this post on Instagram

Hoy me mostraron esta foto, 20 años atrás…. ese personaje es PACO, en ese entonces coordinador de un programa que se llamaba “las tardes de Maria C” con Maria Cecilia Botero, al que fui invitada, hoy en día paco es coordinador de La Red!! 😁 en este mundo de los medios de comunicación los que perduramos somos pocos.. y no lo digo desde un estado de altivez, sino de orgullo, me enorgullece todavía poder ejercer un trabajo que amo, que me costó peleas con mi mamá (nunca quiso que yo perteneciera a este mundo) que me tocó y me sigue tocando guerrearmela para permanecer, que me ha permitido desarrollar y explotar totalmente mi personalidad, y que los motivos por los que continuo ejerciendo es porque ya es parte de mi ser, porque no soy nadie diferente frente a cámaras o detrás de ellas… vale la pena recordar, que aún después de tantos años, me sigue emocionando hacer lo que hago! #tbt