Después de 9 meses redondita….. así me voy desinflando!!!Todavía tengo mis gorditos… Es normal! 🤣🤣 de 22kg que subí durante el embarazo, me faltan 5.5!💪🏽💪🏽💪🏽 yo iba súper bien en el proceso, a los 40 días comencé a entrenar (suave en @laplayacrossfit En una clase nueva que se llama SWEAT y que hago todos los días) y llevo una dieta saludable donde me cuido básicamente de comer porquerias y le doy a mi bebé toooodo lo que necesita para una crecer fuerteee y sano! El proceso se volvió lento xq me fuí de paseo con la dieta🤣 pero ya estamos fiermessss nuevamente desde la semana pasada! No hay fórmulas mágicas… ENTRENAMIENTO+ BUENA ALIMENTACIÓN+ GANAS+ AMOR! Que tengamos un bebé, no significa que podemos seguir todaaaa la vida como “embarazadas” así que PILASSSSS COMPAÑERAS! A bajar los gorditos que nos quedan!