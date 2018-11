Les cuento un poco la historia de esta foto… Estábamos con @gregoriopernia en #Washington haciendo roña en el parqueadero de un restaurante donde nos esperaban muchas personas para tomarse una foto con nosotros. Y las palabras de Grego fueron las siguientes. “A mi me gusta tomarme fotos donde se vea un contraste” y por eso la foto en el basurero 🤣😂🤣😂

A post shared by JOHA FADUL (@johannafadul) on Nov 2, 2018 at 6:38pm PDT