• Hace exactamente 19 años estaba participando en @reinadocolombia tenia 20 añitos y no tenia ni idea lo bueno que iba a pasar y la cantidad de oportunidades que tendría en mi vida. Estudie comunicación, no termine mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gane pero logre más de lo que pensé representando a mi Valle Del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos para lograr lo que queremos. Me da mucho guayabo ver como @reinadocolombia pierde interés para muchos que siempre lo han juzgado, las reinas siempre hemos sido criticadas por brutas, bonitas y nada más pero a lo largo de los años hemos demostrado que somos más que una supuesta cara bonita. Ojalá @reinadocolombia vuelva a ser lo que fue siempre, respeto, quiero y admiro a cada persona que hace parte de esa familia hermosa que le ha traído tantas Alegrías a nuestro país, por años en noviembre nos hemos desconectado de una realidad para ver algo diferente y vibrar todo un país en torno a nuestras mujeres. Yo seré por siempre la fan número 1 de @reinadocolombia GRACIAS por tanto y más 🙏🏼🙏🏼👏🏼👏🏼 no solo fui candidata en 1999 también participe en Miss Internacional en el año 2000, de que quede?? De volver Jajajajaja presente durante 13 años los eventos de @reinadocolombia y nos volvimos patrocinadores con @carocruzempresa jamas olvídate lo especial que han sido conmigo, gracias RAY por ser una persona tan especial, ojalá todos te pudieran conocer como te conocemos los que hemos tenido la dicha de compartir tantas experiencias a tu lado!! Aquí estaré siempre para ustedes 👑 👑

