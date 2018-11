“Para los que me preguntan si me operé la nariz, la respuesta es sí, pero, la verdad, me gustaba más cómo era antes”, escribió Elizabeth en la descripción de la publicación.

Además, señaló que se sentía bien con su nariz “al natural”. “Jamás me la hubiera operado”, añadió.

En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, hace un par de meses, la modelo explicó que su operación de nariz se debió a una fractura que sufrió durante una pelea en una discoteca.

El post de Elizabeth cuenta, hasta el momento, con más de 13.000 ‘me gusta’ y 300 comentarios.

En el pie de foto de la publicación, la modelo explicó que la fotografía fue tomada cuando ella tenía 15 años.

Este es la imagen de Elizabeth, capturada por el fotógrafo Javier Vélez, de cuando aún no le habían operado la nariz: