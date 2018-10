Por esto, Loaiza no tuvo problema alguno en confesar al programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, que ha pasado dos veces por el quirófano, aunque una de ellas no fue por gusto sino por problemas de salud.

“Me operé la nariz no por gusto, una vez hubo una pelea en una discoteca, no conmigo, yo no tenía nada que ver, me la partió un tipo y a los 3 años me estaba molestando para respirar, me tocó operarme un huesito que se me estaba saliendo”, detalló al medio.