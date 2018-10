Loaiza empezó confesando para el medio que nunca sería novia de ella misma, porque se considera una persona muy celosa. Además, aseguró que aunque no lo parezca ella es una mujer muy seria, no es confianzuda y su personalidad es más que todo distante, no le gusta salir a la calle.

Respecto de sus parejas, detalló que está en medio de una relación y que pese a los comentarios de la gente suele hacer, ella sale con personas muy normales y no se fija en el dinero, pues para eso trabaja.

“Esa pelada debe estar con el más rico, con el que más grande la tiene, con el que se lo hace bueno […] Siempre es mirándole el novio a uno y, la verdad es que uno va a ver y son personas normales, yo nunca me fijo en si tiene plata, la que trabaja soy yo, creo que eso queda claro en la relación desde el principio […] Gano bastante plata para mantenerme a mí a mis hijos y vivir bien”, confesó la modelo.

Durante la entrevista, la polémica modelo también agregó que es muy radical en sus relaciones: