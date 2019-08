A pesar del oscuro panorama, Adriana decidió seguir disfrutando de sus días con una sonrisa, “pues la vida sigue”, se puede leer en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram desde Bogotá.

En la foto que acompaña su texto, en el que además agradece todos los “mensajes hermosos que recibo de su parte todos los días”, Betancur aparece con un enterizo rosado y el pelo recogido.

La presentadora destacó lo “generosos” y “amorosos” que han sido sus seguidores y les envió todo su amor en respuesta a sus palabras.

Adriana Betancur contó que hace menos de un mes tuvo una recaída y se siente muy débil.

“Estaba sola en esa cita; me puse a llorar con el médico, sin poder creer que me estaba pasando otra vez. Siento el reloj en contra y para mí es muy triste porque me quedan muchos sueños. […] No sé hasta cuándo pueda seguir cumpliendo esos sueños”, explicó al programa ‘La red’ hace una semana.