La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) se acerca y promete brindar a los asistentes una inolvidable experiencia para conmemorar sus 35 años. La edición 2023 de la FILBo se llevará a cabo entre el 18 de abril y el 2 de mayo en Corferias.

Entre los 500 invitados de 25 países, que participarán en las más de 1.800 actividades que se harán en 18 salas de programación cultural, aparece Yadira Segura, escritora colombiana que desde hace 20 años vive en España y quien escribió ‘Una secuestrada ejemplar’, novela que narra la historia de un secuestro desde un punto de vista poco habitual.

Según contó Segura a Pulzo, se trata de la historia de Manuela, una secuestrada que cualquier grupo de insurgentes desearía tener; una joven que supo adaptarse y que al ser una muchacha amable, sencilla y colaboradora con los guerrilleros, estos fueron recíprocos con su trato y aprendieron a apreciarla.

“Es un relato distinto del secuestro. No es ese secuestro habitual que estamos acostumbrados a imaginar. Era un secuestro distinto el que ella me relataba; donde la víctima y el victimario no eran enemigos acérrimos, en el que había seres humanos que sentían, se enamoraban, reían, lloraban, y que como cualquier ser mortal, tomaban decisiones buenas o malas”, explicó Segura sobre la historia.