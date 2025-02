Felipe Saruma, uno de los ‘influenciadores’ más destacados de Colombia, recientemente ha hecho una visita a Río de Janeiro, Brasil, que ha captado la atención de sus seguidores y de medios de comunicación.

(Vea también: [Video] Andrea Valdiri mostró complicación de salud que tuvo y que la mando al hospital)

Durante su estadía, no solo disfrutó de las icónicas playas y la vibrante cultura de la ciudad, sino que también aprovechó para fortalecer vínculos profesionales en un conocido evento empresarial.

El creador de contenido subió varias fotos en Instagram y comentó: “Río de Janeiro, con una increíble compañía. Muy feliz de esta experiencia”. Se trata de Anitta, la famosa cantante brasilera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saruma (@felipesaruma)

Este encuentro causó un considerable revuelo en las redes, donde los fans especularon sobre los posibles proyectos que podrían estar discutiendo estos dos exponentes del entretenimiento latinoamericano.

El viaje a Brasil le llegó en un buen momento a Saruma, sobre todo porque ya pasó su momento de tusa por la separación de Andrea Valdiri.

(Vea también: Andrea Valdiri sorprendió con su última publicación: “Un año con muchos retos”)

Felipe Saruma dejó de comer por separación con Andrea Valdiri

En una entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’, del canal Caracol, Saruma compartió abiertamente las dificultades emocionales que enfrentó luego de su separación de Andrea Valdiri, con quien contrajo matrimonio en su juventud.

“Me casé casi a los 22 años y me separé casi a los 24. Uno se pregunta: ‘¿Por qué me pasa esto?’, pero hay que seguir. Había tenido una novia antes de la relación con Andrea, entonces para mí, no lo voy a negar, era muy fuerte porque yo tenía unos aviones, ahora todo se cambió. Cuando yo me separé, yo era un palo, estaba terrible, no comía, casi me voy, estaba flaquísimo. Para mí fue como si se me hubiera acabado el mundo porque había cortado relación con mis papás, entonces ese diciembre estuve solo con unos amigos”, expresó Felipe Saruma conmovido.

Felipe agregó que, pese a las adversidades, el haber tocado fondo fue un punto de inflexión que le permitió consolidarse y tomar nuevas direcciones en su vida personal y profesional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.