En las últimas horas, Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron su separación a través de las redes sociales. La primera en hablar fue la influenciadora y más tarde su ahora expareja también se sinceró respecto al tema.

Las palabras de Saruma fueron cortas y contundentes, pero horas más tarde reapareció en una serie de historias de Instagram, esta vez para defender a Valdiri de las críticas de diversos internautas.

(Vea también: Filtran fotos de divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma: fueron a notaría bien alejada)

“He visto tantos comentarios feos que le hacen a la ‘Tochi’ y ustedes no saben todo lo que esa mujer hizo en mí. Cuando yo llegué a la vida de ella me dijo que era un hombre increíble y que tenía un talento impresionante. Ella me hizo montar empresa. Cuando dije en la historia pasada que era lo mejor que me había pasado, es porque hay un antes y un después de ella”, comenzó diciendo.

Justamente, empezó con estas palabras para asegurar que nada de lo que se estaba diciendo de ella en la web era cierto, pues nunca fue la ‘mala del paseo’, y, por el contrario, siempre ha sido una gran mujer.

“Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen justos con ella. Ella fue una mujer que creyó en mí desde el principio. Es una mujer luchadora, trabajadora, una excelente mamá, una excelente esposa hasta el fin. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Eso que ponen, eso no es ella, yo la conozco y es lo mejor”.

(Vea también: Andrea Valdiri y Felipe Saruma se habrían separado; muestran chat que lo confirmaría)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Felipe Saruma reveló otros detalles de su separación de Andrea Valdiri

Finalmente, el creador de contenido volvió a hablar de la ruptura y de paso, abrió las puertas ante una posible reconciliación.

Lee También

“Las relaciones son así. A veces no funcionan las cosas, a pesar del amor tan grande que nos tenemos, porque yo sé que ella me ama muchísimo y yo a ella la amo como no tiene idea. Entonces dijimos, no es el momento, quizás después sí lo sea, pero en este momento, para no lastimarnos, hagamos una pausa y si es después y la vida nos reencuentra, pues será”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.