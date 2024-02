La novela de ‘Rigo’ ha causado conmoción en los espectadores, pues la historia del deportista colombiano ha logrado conquistar los corazones de muchos, que, incluso, han terminado llorando con algunas escenas.

Uno de los episodios más dolorosos fue el que mostró la muerte del papá de ‘Rigo’, quien fue interceptado por algunos paramilitares que le pidieron que los ayudaran con un ganado. El hombre se negó y al final los bandidos terminaron acabando con su vida.

En la novela, el hombre que le quitó la vida fue ‘el Cuervo’, interpretado por Felipe Giraldo, quien ha participado en ‘El patrón del mal’, entre otras importantes producciones.

Luego de que dicha escena en ‘Rigo’ fue lanzada al aire, muchos seguidores y fanáticos se lo tomaron tan personal, que empezaron a amenazar al actor en sus redes sociales.

Según reveló en una entrevista para Publimetro, estaba asustado porque nunca le ha hecho daño a nadie:

“Te voy a textualmente, por ejemplo, uno de los textos que me escribieron por redes, ‘sapo, te vas a morir paraco, porque los sapos tienen que morir destripados’, eso atemoriza porque yo en ningún momento le hecho daño a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, simplemente me dedico a mi trabajo a ser artista. Me tocó alejarme de mis redes sociales por lo mismo. Yo Felipe Giraldo, creo no estoy completamente seguro que me he resaltado porque con sacrificio y perseverancia llevó 23 años luchando por mi carrera, por mi arte”.

El actor ya tomó las medidas pertinentes, según contó en la misma entrevista, para sentirse más tranquilo frente a las intimidaciones que empezó a recibir a partir de un personaje ficticio.

