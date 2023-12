‘Ferxxo’, como también se autodenomina en sus redes sociales, es uno de los artistas urbanos más importantes del momento. Su estilo único, versatilidad y letras que les han gustado a los jóvenes son su mayor carta de presentación a la hora de mostrarse ante el mundo.

Sin embargo, esas no solo son las cualidades que tiene le artista nacido en Medellín, Antioquia, y cuyo nombre de pila es Salomón Villada Hoyos. Feid, así como Maluma, J Balvin, Shakira, Karol G y otros artistas colombianos que brillan en la esfera musical, domina a la perfección el inglés, una habilidad que le ha abierto las puertas a nivel internacional para mostrar su arte en países donde no se habla español.

Al parecer, el paisa aprendió a hablarlo mucho antes de alcanzar la fama que tiene en estos momentos por su talento para cantar reguetón y por ser el novio de ‘la Bichota’, con quien ha compartido escenario en varios conciertos.

Llama la atención que Feid logra hablar ese segundo idioma universal, sin el marcado acento paisa que se le escucha siempre al pronunciar frases o palabras en español, uno de sus sellos característicos.

Así lo dejó ver en una entrevista que data de hace cuatro años, en la que demostró su nivel de inglés avanzado dialogando con tres presentadores en el set del programa ‘LatinX Now’ de Telemundo.

“I have a lot of friends. J Balvin is a good one”, dijo en la entrevista al referirse a sus amigos.