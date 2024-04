Shakira, como lo prometió, comenzará su gira mundial este 2024 y este miércoles 16 de abril anunció sus primeras fechas en concierto. Para decepción de muchos, no comenzará por Colombia, sino que tendrá sus ‘shows’ iniciales en Norteamérica.

(Vea también: Shakira confesó cuál es su canción que ahora ya no soporta escuchar: “Creo que exageré”)

La cantante anunció por medio de sus redes sociales su viaje para cantar por el mundo y sus primeros conciertos los dará en Estados Unidos y Canadá. Además, señala que las fechas en otros países saldrán pronto.

Lee También

La misma cantante confirmó por medio de sus canales de comunicación que las boletas se podrán conseguir por medio de su página web oficial y para Estados Unidos la preventa estará disponible desde este viernes 19 de abril, así como la venta general se abrirá el lunes 22 de abril.

Para hacer la compra en preventa es necesario registrarse y estar pendiente el día de la preventa para alcanzar a comprar entradas.

I’m so thrilled to announce the first dates for my LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR, a celebration for my wolfpack!

The first leg of the tour will be across North America, the only chance to experience the show in a more intimate way! International dates to be announced… pic.twitter.com/ItMSN6gZKm

— Shakira (@shakira) April 16, 2024