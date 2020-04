“Apreciamos la paciencia de los ‘fans’ mientras trabajamos para hacer que todos los episodios de las primeras 19 temporadas (y parte de la 20) estén disponibles en formato 4:3. Esperamos conseguirlo a finales de mayo”, aseguró este jueves la plataforma Disney+ en su perfil de Twitter.

We appreciate our fans’ patience and are working to make the first 19 Seasons (and part of 20) of #TheSimpsons available in 4:3 versions on #DisneyPlus. We expect to accomplish this by the end of May.

— Disney+ (@disneyplus) April 2, 2020