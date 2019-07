green

Algunos tomaron esa historia del protagonista de ‘El man es Germán’ en la red social en juego y le escribieron cosas como: “Somos alimento de razas extraterrestres” y “el papá del niño de ‘Jumanji’ es el mismo cazador”.

Por su parte, otros fueron más arriesgados y se lanzaron a hacer confesiones personales, entre las que se destacan:

“Le he sido infiel a mi esposo con su amigo y, la verdad, fue el mejor sexo de mi vida”.

“El papá de mi hija mayor no es el papá. Después de 10 años apareció el verdadero papá y estoy saliendo con él”.

“Soy casada, tengo dos hijos, pero debo confesar que me gustan las mujeres también”.

“Me enamoré del novio de mi hermana, el man lo sabe y me copia” y “le digo a mi esposo que algo vale más para quedarme con el cambio”.

Asimismo, hubo quienes revelaron un secreto al famoso, pero no tan comprometedor. “Nunca aprendí a hacer cálculos decimales”, “soy punkera y veo ‘El man es Germán’ en secreto para que la escena punk no se ofenda” y “ya me voy a graduar de clases de teatro y mi familia no lo sabe”, fueron algunos.

Esas y otras confesiones las publicó Santiago Alarcón, sin delatar quién las escribió, en sus historias de Instagram, y algunas se pueden ver en el video que compartimos a continuación. A los secretos, el actor respondió con gestos.