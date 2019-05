Otros, por su parte, no aceptaron el papel como es el caso de Jason Momoa. El protagonista de ‘Aquaman’ rechazó la oportunidad de interpretar a Drax en ‘Guardianes de la Galaxia’.

“Realmente no encajaba bien en mi carrera porque ya he hecho tantas cosas en las que no tengo diálogos, uso mucho maquillaje y estoy sin franela. Tomé la decisión consciente de rechazar ese tipo de roles”, afirmó Momoa en declaraciones recogidas por Vix.

Ese mismo portal indicó que Olivia Wilde, recordada por su participación en ‘Doctor House’, también estuvo cerca de estar en ‘Guardianes de la Galaxia’ encarnando a Gamora.

“Soy una gran fanática de las películas de superhérores, y tengo mucho respeto por el universo cinematográfico de Marvel. La cosa con las heroínas es que para hacerlas poderosas tienen que hacerlas con defectos”, argumentó Wilde sobre la razón de no haber aceptado el papel.

Por su parte, El Tiempo informó que para Iron Man “Tom Cruise fue el primer candidato que tuvo Marvel para dar vida al superhéroe”. No obstante, Jon Favreau, director de Iron Man, prefirió a Robert Downey Jr.

Y según el diario bogotano, Emily Blunt fue la escogida interpretar a la Viuda negra, pero declinó esa posibilidad porque la filmación de ‘Iron Man 2’ coincidía con las grabaciones de ‘Los viajes de Gulliver’. Luego, Eliza Dushku, recordada por su participación en ‘Buffy’, y Scarlett Johansson compitieron por el papel y está última fue la elegida.

Además, Tom Hiddleston, quien fue el escogido para interpretar a Loki, primero audicionó para el papel de Thor, pero fue Chris Hemsworth el encargado de hacer ese personaje.