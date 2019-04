Poulain tiene más de 204 mil seguidores en Twitter y ya había hecho un resumen de las películas de los Avengers, pero ahora, para la nueva entrega (que está en cinemas colombianos desde este 25 de abril), se tomó el tiempo de actualizar la información y hacer un nuevo hilo.

Aquí compartimos el resumen que el tuitero le hizo a los que son muy fans y a los que están enganchados con el tema pero no son tan seguidores de dicho universo, en el que se destaca desde Capitán América, Iron Man, Thor y Thanos hasta la Viuda Negra, Pantera Negra y Gamora, entre otros.

De nuevo, ¡alerta!, si no has visto todas las películas, algunos trinos (que son rápidos de leer e incluyen hasta explicaciones sobre las gemas del infinito) podrían ser un ‘spoiler’:

Hace exactamente un año hice un hilo en el que les resumía todas las películas de Marvel, asi que si no han visto ninguna, quieren recordar datos o que su acompañante entienda la emoción del estreno de Endgame, este hilo actualizado es para ustedes. pic.twitter.com/QBcqGSNToH

Esas piedras fueron utilizadas por seres de fuerza descomunal (eso quiere decir que no cualquiera puede tocar o utilizar una piedra del infinito) y cada una tiene un poder diferente, incluso con una sola piedra eres prácticamente invencible, y ahora verán por qué. pic.twitter.com/JmXd69wnkW

Por el momento vayamos a la tierra, a la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde un Joven llamado Steve Rogers desea pelear por su país pero debido a su débil estado físico no puede entrar al ejército, incluso su mejor amigo, (Bucky) le rescata todo el tiempo. pic.twitter.com/M4YTGWO1vg

El Capitán América (Como ahora se le conoce a Steve) no puede cambiar el curso de la nave asi que decide estrellarse con ella en el polo norte, y así sacrificarse para salvar miles de vidas, el mundo acepta con dolor que el Capitán America ha muerto. pic.twitter.com/cF8x2gAwh5

Los Skrull la someten a un interrogatorio donde una maquina extraerá sus recuerdos para así robar secretos Kree, pero ahí ella descubre que sus pesadillas, no son pesadillas, en realidad son recuerdos de una vida en la tierra que ella no recordaba. pic.twitter.com/zlu4vme7ur

Con ella quiere ayudar a los Skrull (que resulta que no son tan malos) a encontrar un nuevo hogar en algún planeta.

Le revela a Tony sus planes pero no lo admite en el equipo. pic.twitter.com/VnN8PgTt8a

El comportamiento errático de Tony hace que su amigo, el Coronel Rhodes le quite una armadura y la entregue al gobierno y así nace War Machine, al mismo tiempo un empresario rival llamado Justin Hammer se alia con un ruso resentido con Stark para crear un ejército de robots. pic.twitter.com/i45xmmA8ZO

Loki no le revela la ubicación del cubo pero le dice que se lo dará si Thanos le ayuda a conquistar la tierra, el titán acepta y le presta un cetro con el que podrá controlar la mente de los que se le opongan, además con el cubo abrirá un portal y Thanos le mandará un ejército pic.twitter.com/SqGXfwnc1s

Thor llega a la tierra para detener a Loki, Pero Nick Fury ya había rastreado a estos superheroes y así Hulk, Iron Man, Capitán América, la viuda negra y ojo de halcón (un espía experto en el tiro con arco) forman a los vengadores (The avengers) y salvan la tierra. pic.twitter.com/OhUtKORVfD

Natasha Romanov, la viuda negra lo ayuda, Steve no tiene amigos, no está en su época, y va con la única persona que podría ayudarlo, un joven ex soldado que conoció haciendo ejercicio, ellos 3 se enfrentan al Winter Soldier y descubren su identidad. pic.twitter.com/BMk1aPrxJB

— Rafael Poulain (@RafaelPoulain) April 25, 2019