View this post on Instagram

@falcao y @loreleitaron celebran felices la nueva bendición que llega a su familia: ¡Su cuarto hijo! Un niño que complementará sus vidas 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ¡Felicidades a este bello hogar! Revive aquí la entrevista de nuestra Directora @cristinaestupinan 🎬✨👌🏻 @entretenimientorcn #entretenimientorcn #lorelei #falcao #falcaogarcia #baby #bebe #embarazo #pregnant