La historia la recordó cuando le preguntaron en Aló por “lo más divertido y lo más ‘atrevido’” que le haya dicho alguna vez una de sus miles de fans.

“El otro día estaba grabando una escena superfuerte y pasó una extra y me dijo algo al oído: “Doctor, revíseme la…”, ustedes sabes el esto (risas)”, dijo Carvajal en la reciente edición de la revista, que tiene en portada a la actriz Yuri Vargas y ya está a la venta.

Sebastián confesó que el piropo pasado de tono le dio “mucha risa y no me pude contener”, y eso que está acostumbrado a recibir muchos mensajes de ese estilo en Instagram y hasta “fotos que me dejan sin palabras”.

Él, sin embargo, es el que se encarga de alimentar la imaginación de sus seguidoras con sugestivas fotografías, como la que subió en noviembre y otras más que ha publicado desde entonces, sin camisa.