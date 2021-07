La exreina de belleza y actual modelo Eva Alejandra Moreno, se pronunció sobre su caso luego de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia para proteger sus derechos, y en entrevista con Noticias Caracol aseguró que todo ocurrió en 2019 luego de que ganara el concurso como señorita Santander para representar al departamento en el Concurso Nacional de la Belleza (CNB).

La joven contó que para ese momento, en redes sociales circularon un video y varias fotos de ella en compañía de otras modelos, y que fue a partir de allí que la empezaron a tildar de prepago.

“Del video salió que yo era prepago. Eso fue lo que dijeron. Un video normal, común y corriente”, aseguró la joven, y dijo que ese señalamiento le causó graves problemas al punto de que le quitaron la corona.

“Eso me pareció grave porque no solo me afectaron a mí, sino a todas las personas que me rodean, a mi familia, a mis contratos de modelaje y a mi universidad”, comentó en el noticiero.

Moreno dijo que la organización del concurso la destituyó al considerar que esos videos violaban, supuestamente, una de las reglas: “No haber posado para fotografías o videos desnuda, semidesnuda o en poses lascivas, en estado de embriagues o bajo el influjo de drogas en cualquier medio de comunicación, incluso en medios de comunicación personal”.

Corte protege derechos de exreina Eva Moreno en Santander

Por eso, la mujer emprendió acciones legales al considerar que le quitaron el título sin darle la oportunidad de refutar los señalamientos ni aportar pruebas para desmentir lo que de ella se decía.

“Los del comité decían: ‘Es que usted tiene esto, y mire los chismes. No podemos pasar una hoja de vida así al CNB porque pues quedan mal los de Santander y quedamos mal nosotros’”, agregó.

Fue así como el caso de esta reina sin corona escaló hasta la Corte Constitucional, que el pasado 30 de junio se pronunció al respecto para advertir que las reinas tienen derecho al debido proceso y que eso se debe respetar.

La Corte concluyó que la organización accionada “desconoció el derecho fundamental al debido proceso de Eva Alejandra Moreno, al no darle la oportunidad previa de presentar descargos ni de presentar pruebas adicionales o controvertir aquellas que dieron lugar a la anulación de su elección”, se lee en la sentencia.

Estas son algunas fotos que comparte la modelo en sus redes sociales, en donde también habló de su caso y agradeció a todas las personas que le han dado apoyo en este duro momento.

