Asegura que sufre de fuertes dolores en la espalda cuando está parada y que la gente no deja de mirarla.

De acuerdo con Cañizares, la gente cree que se operó los senos, pero la verdad es que son naturales.

“Es un poco tortuoso. Tengo amigas que me dicen que quieren tener mis pechos y yo les digo que no”, afirmó la cantante al programa.

Cañizares comentó que le incomoda no poder vestirse como ella quisiera.

“Yo no me puedo colocar cualquier camisa. Mi mamá siempre me dice: ‘no te puedes poner esa ropa porque no se te va ver bien’ y yo soy como:¡Ay, Dios! quisiera ponerse esa camisa, pero no puedo”, afirmó la joven artista.

