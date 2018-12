En la red social, Iveth (quien fue pareja de Guarín antes de que él volviera con la presentadora Sara Uribe) aseguró que está soltera y no en una relación como dijo la revista.

“Nada más bueno que ir a la camita con la conciencia tranquila y feliz, porque estar solita sin pareja actual no significa que no eres feliz; al contrario, soy tan feliz, porque me amo más”, dijo la paisa, y añadió:

“Seguramente cuando llegue esa persona especial y correcta a mi vida sabré darle de lo que estoy llenita, de amor ❤”.

Así las cosas, y sin mencionar a dicho medio, la modelo negó estar en una relación con el hijo de ‘don Mario’ (de quien se dijo tuvo un romance con Sara Uribe antes de que ella se reconciliara con Guarín).

Aquí la publicación de Iveth, en la que se incluyó una foto con la frase: “Estar soltero es más inteligente que tener una relación equivocada y sin propósito”.