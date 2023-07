Greeicy Rendón, que en la actualidad tiene como pareja al también cantante Mike Bahía, fue blanco de una confesión por parte del actor argentino Santi Talledo, con quien la vallecaucana participó en la producción ‘Chica vampiro’.

Video de Santiago Talledo sobre noviazgo con Greeicy Rendón

El artista repasó, en entrevista replicada en video por la cuenta de Instagram Infor Farándula Colombia, cómo fue su estancia en el país y la relación que sostuvo con ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de inforfarandulacolombia (@inforfarandulacolombia)

“Cuando yo viví en Colombia, que fue mi época heterosexual”, afirmó, lo que abrió paso a que una de las personas en esa charla le recordara su relación sentimental con la intérprete de ‘Los besos’.

A pesar de que que trató de evitar la conversación sobre ese vínculo con Greeicy Rendón, el actor explicó la manera en la que entablaron ese vínculo amoroso gracias a que compartieron set.

“Cuando yo vivía en Colombia, salimos, un tiempo. Lo que pasa es que protagonizamos juntos una novela. Raro, todo raro, porque yo acá en Argentina era gay y en Colombia no”, relató.

Lee También

A pesar de que Talledo reconoció que su intención era destapar sus preferencias, algunos allegados le aseguraron que entre los colombianos el tema no sería bien percibido.

“[Me dicen] Que era todo muy machista allá y me dijeron, no podés decirlo, me lo hicieron saber”, afirmó sobre esa época, en la producción de Canal RCN que se llevó a cabo en 2013.

Para esa época, en la que Rendón estaba aún en los primeros pasos de su carrera como cantante y mucho antes de conocer a Mike Bahía, el padre de su hijo, Santiago Talledo dejó en evidencia su mentira.