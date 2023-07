Hace unos días, la artista de 30 años estrenó su más reciente canción ‘ZHA’, la cual interpretó en compañía del cantante venezolano Danny Ocean.

Desde entonces ha publicado diferentes imágenes en sus redes sociales en las que ha compartido partes del video del sencillo, en el que apareció con un ‘look’ completamente diferente al suyo.

Este miércoles no fue la excepción y, pese a que no fue un video del video musical, una publicación de un videoclip en el que le estaba haciendo parte de una sesión de fotos desató todo tipo de elogios para ella.

“No puedo ZHAcarmela de la cabeZHA”, escribió Greeicy Rendón, haciendo referencia a su última canción.

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes famosas en Colombia le comentaron el video, pues quedaron asombradas con su belleza y sensualidad, atributos por los que es constantemente exaltada.

—Rompiendo Instagram en 30 segundos. Muy hermosa— le comentó la actriz ‘Maleja’ Restrepo.

—Noooo, no es que eres demasiado— le escribió Carmen Villalobos.

—No, no, no. No puedo con tu espectacularidad. ¡Divina!— agregó Mary Méndez.

—Qué mujerón, Dios mío— se sumó Mabel Cartagena.

—Dios mío, la mamá de Kaiiii— afirmó Elianis Garrido.

Otros usuarios también se reportaron y dejaron opiniones muy similares sobre lo bella que se veía la cantante.

“Esta mujer de dónde salió”, “todas queremos estar así después o antes de tener un hijo”, “exótica”, “bella por dentro y por fuera, la amo”, “diosa”, “la mujer más sexy de Colombia”, “no hay derecho”, “me encanta”, “yo quisiera tener ese cuerpo después de se mamá”, son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.