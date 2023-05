Tras ser señalado de agredir físicamente al cajero Jairo Acosta el pasado fin de semana en El Socorro, Santander, Ramiro Padilla, el exmanager de la agrupación de Diomedes de Jesús Díaz y Franco Argüelles, contó su versión de los hechos en un comunicado de prensa, en el que aseguró que desde hace varios meses había recibido mensajes ofensivos por parte del músico.

(Vea también: Vuelve icónico integrante del Binomio de Oro que reemplazó a Rafael Orozco en la agrupación)

Según Padilla, en ningún momento agredió físicamente a Acosta y señaló que en repetidas ocasiones lo insultó delante de la agrupación musical, por lo que tuvieron una fuerte discusión y el cajero, en el impulso de lanzarse un vaso que tenía en la mano, se resbaló y se lastimó su brazo izquierdo.

“Yo estaba sentado en mi puesto, en el bus, tranquilo y el señor Jairo comenzó con sus provocaciones; insultándome delante de todo el grupo, de lo cual hay muchos testigos. No aguanté más, me llevó a los límites, no me pude contener, pues soy un ser humano y tuvimos una fuerte discusión, nos acercamos y algunos de los compañeros intervinieron y nos detuvieron. El señor Jairo tenía un vaso en la mano y por ir a arrojarlo se resbaló y cayó encima del brazo, provocando así la lesión”, se lee en la misiva.