La polémica entre los accionistas del grupo vallenato Kvrass continúa. Esta vez por las declaraciones del exvocalista Yader Romero, quien aseguró que desde el 2021, cuando salió de la agrupación, no ha recibido dinero de las ganancias obtenidas por las presentaciones del grupo, que es liderado en la actualidad por el guacharaquero Yenel Yancy, quien figura también como representante legal.

(Lee también: Yader Romero y ‘Kennel Swing’ irán a los estrados judiciales por Kvrass)

La noche del viernes 24 de noviembre, Yancy emitió un comunicado en el que desmintió las afirmaciones de su excompañero y socio, afirmando que “no le ha robado” y que siempre le han rendido cuentas de las utilidades del grupo.

“En razón a dichas afirmaciones, me veo en la obligación también de manifestarme frente a ellas, en pro de proteger mi honra y mi buen nombre, aclarando que lo expresado por dicha persona no es cierto, ya que contablemente están las pruebas de que no le he robado como el de forma irresponsable afirma y de que se le ha rendido todas las cuentas respetando y reconociendo el derecho que le asiste como accionista, teniendo en cuenta del pleno conocimiento que los accionistas son proporcionalmente responsables de las obligaciones de la empresa”, se lee en el comunicado.