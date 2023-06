A Jarlan Barrera parece que los hinchas del cuadro ‘verde de la montaña’ no le perdonan su fallido cobro desde los doce pasos en la gran final del fútbol colombiano, disparo malogrado que le dio la oportunidad a Larry Vásquez (mediocampista del conjunto ‘embajador’) de conseguir la estrella número 16 para los ‘albiazules’ con un potente remate de derecha, imposible para el arquero rival.

Cuál fue el mensaje que le dejaron a la ex de Jarlan Barrera en su Instagram

Luego del resultado en la tanda de penales en favor de Millonarios (3-2) y de la participación del 10 de Atlético Nacional como uno de los antagonistas de la dramáticos definición desde el punto blanco del penal, un usuario de Instagram le dejó un mensaje a Ana María Hernández (exesposa de Jarlan Barrera) en la cajita de comentarios de una publicación de su perfil de Instagram.

“Me puedes hacer el favor de darme razón de cómo es tu estado de ánimo después de saber que nacional perdió gracias a él. Quizás me responderás mal o quizás no o ni siquiera verás mi comentario, pero me encantaría que me dijeras algo”, se lee en el ‘post’ el mensaje del usuario @luchinnfruto.

Aun cuando no hubo una respuesta concreta de la expareja de Jarlan Barrera a ese comentario, una de sus seguidoras sí contestó por ella dando a entender que Hernández no es la persona correcta para responder a esa pregunta, ya que el futbolista samario en la actualidad tiene otra pareja.

“Creería que en estos momentos ella es la menos indicada en responder esto pero bueno”, objetó la usuaria @rodriguezluz2410.

Por la respuesta que le dio la usuaria, el remitente del mensaje a la ex de volante del cuadro ‘verdolaga’ se disculpó y replicó que todo fue por broma: “Solo hice por molestar, pero sé que ella por dentro está feliz, no por el penalty que boto él, al final es el papá de su hijo y siempre va a querer lo mejor para él., pero por él [Jarlan Barrera] Nacional no quedó campeón”.

En la foto comentada por el usuario aparece Hernández retratándose con su celular frente a un espejo de un restaurante, aparentemente en una elegante celebración por su atuendo y por los globos y regalos que se observan en el fondo de la instantánea, que acompañó con el mensaje en inglés: “In the mirror”.

Foto: captura de pantalla: Instagram @26anamaria

Vale recordar que actualmente Jarlan Barrera sostiene una relación sentimental con la paisa Melissa Cuadrado, con quien tiene un negocio de ‘spa’ de autos en Medellín.

