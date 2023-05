A los actores los vieron juntos en el cinema de un centro comercial de Bogotá, donde fueron a disfrutar de ‘Guardianes de la galaxia Vol. 3’, de acuerdo con lo compartido por la revista.

“El español asistió a la premier en compañía de Viviana Santos, con quien llegó y se fue, según testigos, tomado de la mano”, afirmó el medio.

No obstante, la publicación no se atrevió a confirmar que los famosos sean novios y cerró su información con una pregunta que dejó abierta la posibilidad de que la relación sea de pareja y no solo de amigos: “¿Habrá algo más que una amistad?”.

Junto a esos datos, la fuente compartió una foto de Viviana sonriente y mirando a la cámara, mientras está pegadita a Lenard. Esa fotografía, hasta la publicación de esta nota, únicamente estaba disponible en la revista impresa.

Cabe mencionar que los famosos no se han referido al tema y que él no solo es recordado por su actuación en producciones como ‘El Bronx’ (donde tuvo arriesgada escena), sino porque fue el novio de Daniela Álvarez antes de Daniel Arenas.

Quién es Viviana Santos, famosa con la que vieron a exnovio de Daniela Álvarez

Como se mencionó, Viviana es actriz. Ha aparecido en exitosas producciones, entre esas ‘La nocturna’, donde actuó como Vicky, y ‘La venganza de Analía’, en el papel de Sofía Mejía.

En su cuenta de Instagram @vivisantosp también se presenta como “creadora de contenido” y entre sus publicaciones más recientes se encuentra un carrusel con tres tomas y justo en la última imagen está con Lenard.

En la fotografía, que se deja a continuación, los actores no están solos, sino con otros colegas: George Slebi, Susana Rojas y más (para ver la imagen hay que deslizar o dar clic en las flechas que aparecen sobre las fotos).