Constanza Camelo, mejor conocida como ‘Cony’, publicó varias imágenes en Instagram de su figura para invitar a las mujeres a que se “cosifiquen” ellas mismas y no los hombres.

La actriz, que en ‘Los reyes‘ interpretó a Hilda, aseguró en su publicación que casi que diariamente recibe comentarios vulgares, en Santa Marta, e incluso le contestó de la misma manera (vulgar) a un sujeto que la piropeó.

“Ayer me emputé (me va llegar) y le pegué una insultada a un vendedor… que fui vulgar igual que él. Y me vino bien, me gustó gritar e insultarlo. Y pienso que he sido demasiado complaciente con eso muchas veces, mucho tiempo. Y es momento de gritar si es necesario. Ya no más”, escribió la artista.