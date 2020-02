Durante la edición número 54 del Super Bowl la compañía dio algunos vistazos de la continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel. Allí personajes como Falcon, Scarlet Wich y Visión dejaron intrigados a los espectadores por el rumbo que tomarán en cada una de sus series que se emitirán en Disney Plus, informó The Verge.

En ‘Falcon and the Winter Soldier’ se pudo ver a Sam Wilson (Falcon) al tomar el escudo del Capitán América y maniobrar con él, dando a entender que los mejores amigos de Steve Rogers intentan acomodarse en un mundo en el que el ‘Cap’ ya no está.

Se puede apreciar a Buck (El Soldado de Invierno) al aparecer con un look diferente al que mostró en ‘Avengers Endgame’. El avance también mostró un poco del regreso de ‘Zemo’, el villano de Capitán América: Guerra Civil.

Por su parte, WandaVision mostró escenas de la Bruja Escarlata interpretada por Elizabeth Olsen y Vision encarnado por el actor Paul Bettany, los cuales interactúan en lo que sería su casa.

En el cierre, se pudo ver a Loki con el actor Tom Hiddleston nuevamente en el papel.

La compañía anunció previamente que la serie WandaVision recibiría una fecha de lanzamiento para el 2020. Tanto WandaVision como Falcon y el Winter Soldier se unirán al Marvel Cinematic Universe por la nueva plataforma Disney+, añadió el mismo medio.