Olivia Rodrigo, famosa cantautora estadounidense, lanzó un nuevo disco llamado ‘Guts’, disco que tiene varias canciones y mismas que parecen ser indirectas; la artista de 20 años ha mostrado que tiene un gran talento musical, apostando por el pop rock y acercándolo a toda una generación.

El nuevo disco de Olivia cuenta una faceta personal de la cantante, un disco que busca mostrar como una joven llega a una vida adulta y que contaría varias experiencias, esto también llevaría en una serie de referencias a sus exparejas, algo que ha encantado a sus fanáticos.

En una entrevista para Interview, Rodrigo confirmó que el disco ‘Guts’, tiene varias canciones que toman de inspiración de experiencias personales: “Cuando empecé a escribir este disco, fingía que otras personas estaban escuchando lo que escribía…tuve que escribir lo que quería y pensar en las implicaciones sociales después”.

Las canciones de ‘Guts’ y los temas de los que se inspira

Las canciones que Olivia Rodrigo escribió para su nuevo disco ‘Guts’:

‘Vampire‘. La canción habla de la repercusión mediática que tuvo la cantante cuando sacó su primer disco SOUR en 2021. La cantautora también le dedica una frase a una de sus exparejas. Concretamente a Zack Bia con el que salió desde febrero de 2022 hasta agosto de ese mismo año.

‘Logical‘. Hay referencias a Zack otra vez, incluso la canción podría ser totalmente para él. La artista hace referencia a todos aquellos rumores que había escuchado sobre él de otras personas. Y es que Madison Beer, la expareja de Zack, no había hablado muy bien de él tras su ruptura.

‘Ballad of a homeschooled girl‘. Esta canción podría ser para Joshua Bassett, la letra tiene una referencia a la entrevista que dio Joshua Bassett para Clevver News donde aseguró que era una persona queer, esto después de que el actor dijera que estaba enamorado de Harry Styles.

‘Lacy‘. Olivia Rodrigo canta una canción a una dulce chica en Lacy, joven cuya belleza, dulzura y forma de ser le hacen sentir celos y vivir un pequeño infierno; la canción estaría comparando a la actriz francés Brigitte Bardot con Sabrina Carpenter.

‘Get Him Back‘. La letra de esta canción está dedicada a su ex Adam Faze, dónde la cantante señala estuvo saliendo con él desde finales de agosto de 2021 hasta febrero de 2022.