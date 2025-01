Michelle Gutty aclaró a través de sus redes sociales los rumores que circularon sobre un posible embarazo. Tras conocerse que su esposo, Marcelo Cezán, sería el nuevo presentador de ‘La casa de los famosos’, muchos de sus seguidores comenzaron a especular sobre su vida personal, en particular sobre si la pareja estaría esperando su segundo hijo.

La creadora de contenido, quien ha mantenido una relación con Cezán durante más de una década, se vio en la necesidad de despejar las dudas. En una serie de publicaciones, Michelle explicó que las especulaciones sobre su embarazo no eran ciertas.

“Santísimo, no, cero, cero. De pronto me habré subido un par de kilos estas semanas decembrinas de tanto comer, pero no, no estoy embarazada para nada”, aseguró en tono directo. La ‘influencer’ también comentó que, aunque se había descuidado un poco con su alimentación durante las fiestas de fin de año, había comenzado a mejorar sus hábitos alimenticios. “He comido terrible, pero ya comencé a comer mejor”, agregó, cerrando así el capítulo de los rumores.